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В Краснодаре с территории кинотеатра «Аврора» исчезли деревья

Жители города ищут пропавшие насаждения.

Источник: Новая Кубань

В Краснодаре продолжается реконструкция кинотеатра «Аврора». Недавно на его территории исчезли деревья, что вызвало недопонимание у местного населения.

Горожане поделились в социальных сетях кадрами, на которых запечатлели огороженное здание «Авроры». На фото больше не видно возвышающихся над забором насаждений. Краснодарцы заинтересовались новым местоположением деревьев и их будущей судьбой, написали паблики.

«Их тоже временно передвинули?», — задается вопросом автор поста.

Напомним, что в середине марта 2024 года появилась информация об изменении облика прилегающей к кинотеатру территории. Обновлением ее ландшафтного дизайна занимается компания, осуществляющая реконструкцию «Авроры». В рамках проекта было вырублено более 100 деревьев, часть из которых находилась в аварийном состоянии. Позже взамен старых насаждений фирма высадит 5000 кустарников и свыше 250 молодых растений, в числе которых 168 крупномерных.