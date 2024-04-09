В Краснодаре с территории кинотеатра «Аврора» исчезли деревья

Напомним, что в середине марта 2024 года появилась информация об изменении облика прилегающей к кинотеатру территории. Обновлением ее ландшафтного дизайна занимается компания, осуществляющая реконструкцию «Авроры». В рамках проекта было вырублено более 100 деревьев, часть из которых находилась в аварийном состоянии. Позже взамен старых насаждений фирма высадит 5000 кустарников и свыше 250 молодых растений, в числе которых 168 крупномерных.