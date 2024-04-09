Трамвай будущего пройдёт обкатку в Екатеринбурге

Напомним, новую трамвайную линию запустили в Академический район в конце 2023 года. На линию вышли старые трамваи чешского производства — они уже в два раза превысили свой срок эксплуатации. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что новый подвижной состав будет приобретён в рамках концессии. Горожане очень ждут этого обновления, поскольку трамваи — один из самых любимых видов общественного транспорта и неотъемлемая часть облика уральской столицы.