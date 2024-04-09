Трамвай будущего пройдёт обкатку в Екатеринбурге

В Екатеринбург привезут на обкатку новый трамвай. Он представляет собой трёхсекционный вагон с полностью низким уровнем пола.
Трамвай, произведенный на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, вмещает 261 пассажира. Модель назвали в честь звезды — «Кастор», но уже сейчас можно предугадать, что жители Академического района (куда, вероятно, пойдут новые вагоны) назовут его «Касторка».
Напомним, новую трамвайную линию запустили в Академический район в конце 2023 года. На линию вышли старые трамваи чешского производства — они уже в два раза превысили свой срок эксплуатации. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что новый подвижной состав будет приобретён в рамках концессии. Горожане очень ждут этого обновления, поскольку трамваи — один из самых любимых видов общественного транспорта и неотъемлемая часть облика уральской столицы.
Запущенный маршрут № 1 продлили с существующего маршрута со стороны ВИЗа. Глава транспортного комитета Игорь Ощепков сообщил о планах горадминистрации обустроить в 2024 году ещё один трамвайный маршрут на территории Академического района.
Кроме этого, трамвайная линия в Академическом будет продлена. Город анонсировал перечень проектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Среди них строительство трамвайной линии протяженностью 24,5 км, трамвайное депо и три тяговых подстанции.
Трамвайная ветка была заложена в проектную документацию комплексного освоения территории «Академический» еще на этапе её создания застройщиком АО СЗ «РСГ-Академическое».