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Ренат Агзамов раскритиковал блюдо официанта из Челябинска, но оценил другое умение

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля, ФедералПресс. Челябинец Евгений Матирный не смог пройти кастинг на шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Перед презентацией блюда мужчина рассказал, что у себя на Родине он работает в ресторане не поваром, а старшим официантом. 30-летний южноуралец решил порадовать шефов авторским филе-миньоном. Ренат Агзамов не был впечатлен блюдом, но похвалил за другое.

«Я обожаю, если честно, вырезку. Но у вас она настолько жесткая почему-то получилась. Данное изделие вообще немножко негармонично. Мне понравилось, как вы крутите доской», — отметил Ренат Агзамов.

Константин Ивлев тоже не оценил авторское блюдо. Особенно ему не понравился соус из красного вина, гранатового сока и чили из-за высокой кислотности.

Челябинцы не раз пытались покорить сердца шефов с популярного телеканала. Ранее Ивлев выгнал с проекта челябинского повара и заведующего заводской столовой Николая Герболя из-за неправильно подобранного теста для эчпочмака.

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