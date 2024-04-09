Ренат Агзамов раскритиковал блюдо официанта из Челябинска, но оценил другое умение

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля, ФедералПресс. Челябинец Евгений Матирный не смог пройти кастинг на шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Перед презентацией блюда мужчина рассказал, что у себя на Родине он работает в ресторане не поваром, а старшим официантом. 30-летний южноуралец решил порадовать шефов авторским филе-миньоном. Ренат Агзамов не был впечатлен блюдом, но похвалил за другое.