Ренат Агзамов раскритиковал блюдо официанта из Челябинска, но оценил другое умение

«Я обожаю, если честно, вырезку. Но у вас она настолько жесткая почему-то получилась. Данное изделие вообще немножко негармонично. Мне понравилось, как вы крутите доской», — отметил Ренат Агзамов.
Константин Ивлев тоже не оценил авторское блюдо. Особенно ему не понравился соус из красного вина, гранатового сока и чили из-за высокой кислотности.
Челябинцы не раз пытались покорить сердца шефов с популярного телеканала. Ранее Ивлев выгнал с проекта челябинского повара и заведующего заводской столовой Николая Герболя из-за неправильно подобранного теста для эчпочмака.