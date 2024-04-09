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В иркутском храме прошла выставка постных блюд

Иркутск, НИА-Байкал — В Харлампиевском Михайло-Архангельском храме провели выставку постных блюд.

Мероприятие прошло в Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля при поддержке управления реализации общественных инициатив администрации города. Участие в нем приняли представительницы клуба садоводов-любителей «Лето».

Салаты из папоротника, фундук в тесте, чебуреки и пельмени с капустой, плов с грибами, треугольники с яблоками, компоты и маринады — неполный перечень представленных блюд. Их все можно было попробовать и взять рецепт, сообщает пресс-служба администрации города.

«Продукты для приготовления выращены на собственных приусадебных участках или собраны в лесу. На это изобилие можно любоваться, а лучше попробовать. Такие блюда в дни поста на столе у нас каждый день, — рассказывают участницы выставки. — Одно жалко, что праздник не каждый день, да и длится недолго. На будущий год обязательно снова проведем дегустацию и пригласим побольше гостей».

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