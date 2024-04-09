В иркутском храме прошла выставка постных блюд

«Продукты для приготовления выращены на собственных приусадебных участках или собраны в лесу. На это изобилие можно любоваться, а лучше попробовать. Такие блюда в дни поста на столе у нас каждый день, — рассказывают участницы выставки. — Одно жалко, что праздник не каждый день, да и длится недолго. На будущий год обязательно снова проведем дегустацию и пригласим побольше гостей».