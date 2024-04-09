В Хабкрае заработал проект «Давай поиграем» для семей с детьми с ОВЗ

«Если знать, на что смотреть, то увидишь намного больше. Для меня это про Игры мягкой школы. Кажется, что люди просто играют. Но удивительно как привычные жизненные стратегии проявляются в этой игре. И начинаешь осознавать, где ты терпишь, где гиперконтролируешь, гиперопекаешь, нарушаешь или позволяешь нарушать границы, вступаешь в созависимость, сдаешься, хотя мог бы справиться. Кроме понимания, выработались новые стратегии, более успешные, осознанные», — отметила одна из участниц программы Анастасия.