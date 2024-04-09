В Хабкрае заработал проект «Давай поиграем» для семей с детьми с ОВЗ

В Хабаровском крае заработал социальный проект «Давай поиграем» для семей с детьми с ОВЗ.
Проект реализуется в рамках грантового конкурса АНО «Старт к мечте» при поддержке Главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края. Цель проекта — объединение семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, с помощью инструментов Семейной Мягкой Школы.
В рамках Школы разработана система игр и упражнений на основе мягких стилей воинских искусств с целью развития смелости, чуткости, гибкости, умения выйти из любой ситуации.
За четыре дня интенсивных занятий жители города смогли не только погрузиться в основу методики, но и в игровой практике понять глубже себя, своего ребенка, взаимоотношения внутри семьи, личные границы и основы эмоционального интеллекта, а также взять инструменты эффективной игровой практики себе. За короткий период команде проекта во время интенсивных занятий удалось охватить более 90 человек, которые смогли прочувствовать на себе эффективность практики СМШ, что подтверждается позитивными отзывами после занятий.
«Если знать, на что смотреть, то увидишь намного больше. Для меня это про Игры мягкой школы. Кажется, что люди просто играют. Но удивительно как привычные жизненные стратегии проявляются в этой игре. И начинаешь осознавать, где ты терпишь, где гиперконтролируешь, гиперопекаешь, нарушаешь или позволяешь нарушать границы, вступаешь в созависимость, сдаешься, хотя мог бы справиться. Кроме понимания, выработались новые стратегии, более успешные, осознанные», — отметила одна из участниц программы Анастасия.