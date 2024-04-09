Власти сказали, что в землетрясении в Ленинске-Кузнецком не виновата шахта

«Что касается предположений, что землетрясения происходят из-за взрывов газа под землей, то эта версия специалистами также не подтверждается. Подземные толчки имеют природный характер, так как глубина их появления в 10 и более раз больше, чем у любой из кузбасских шахт. И учёные, и специалисты говорят о том, что связи между ведением горных работ и повышенной сейсмичностью нет. А трещины на жилых домах могут быть вызваны естественным износом», — пишет чиновник.