Власти сказали, что в землетрясении в Ленинске-Кузнецком не виновата шахта

Последний месяц жители 10-го участка Ленинска-Кузнецкого жалуются на землетрясения из-за расположенной рядом шахты. Однако, по словам заместителя губернатора Андрея Панова, в тряске города не виноваты шахтёры.
Он сообщил, что в Кузбассе семь территорий с повышенной сейсмоактивностью, в которую входит Ленинск-Кузнецкий. Землетрясения с магнитудой от 1,2 до 3,3 баллов тут происходят в среднем 80 раз в год. Специалисты выяснили, что эпицентр возникновения толчков находится на глубине от 5 до 10 км, а угольщики не производят взрывов при подземных работах и разрабатывают пласты в километре от микрорайона.
«Что касается предположений, что землетрясения происходят из-за взрывов газа под землей, то эта версия специалистами также не подтверждается. Подземные толчки имеют природный характер, так как глубина их появления в 10 и более раз больше, чем у любой из кузбасских шахт. И учёные, и специалисты говорят о том, что связи между ведением горных работ и повышенной сейсмичностью нет. А трещины на жилых домах могут быть вызваны естественным износом», — пишет чиновник.
Есть вероятность морозного пучения грунтов, которое может негативно сказываться на состоянии ленточных фундаментов. А фундаменты домов в Ленининске-Кузнецком уже сильно изношены и нуждаются в капремонте.
Муниципалитет проведёт независимую экспертизу некоторых домов для определения их состояния и степени износа, а затем обсудит полученные результаты.