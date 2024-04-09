В омских школах введут курс «Семьеведение»

«На занятиях ребята погрузятся в изучение семейных и социальных отношений, смогут понять значение семьи в современном обществе, получат знания о различных аспектах семейной жизни, включая историю семьи, семейные ценности, права и обязанности членов семьи, межличностные отношения и роли в семье. Этот курс поможет подготовить ребят к будущему самостоятельному взрослому жизненному пути, где они смогут применять полученные знания», — прокомментировал Иван Кротт.