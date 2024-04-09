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В омских школах введут курс «Семьеведение»

Внеурочные занятия начнут проходить с нового учебного года.

Источник: Om1.ru

Министр образования Омской области Иван Кротт в своём телеграм-канале сообщил, что с нового учебного года школьники начнут изучать курс внеурочных занятий «Семьеведение». Добавить этот курс в школы предложили на комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Инициативу поддержали на федеральном уровне.

Курс будет проходить на внеурочных занятиях «Разговоры о важном» или внеклассной работе.

«На занятиях ребята погрузятся в изучение семейных и социальных отношений, смогут понять значение семьи в современном обществе, получат знания о различных аспектах семейной жизни, включая историю семьи, семейные ценности, права и обязанности членов семьи, межличностные отношения и роли в семье. Этот курс поможет подготовить ребят к будущему самостоятельному взрослому жизненному пути, где они смогут применять полученные знания», — прокомментировал Иван Кротт.

По мнению главы омского Минобра, школьники после курса начнут лучше понимать, как создавать здоровые и устойчивые семейные отношения.

образование