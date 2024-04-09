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В ЦАО временно изменят несколько маршрутов трамваев

С 23:00 9 апреля до 12:00 10 апреля не будут ходить трамваи между Каланчевской улицей и Белорусским вокзалом.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Центральном административном округе столицы 9 и 10 апреля временно изменится движение трамваев по некоторым маршрутам. Это связано с проведением мероприятия.

Так, с 23:00 9 апреля до 12:00 10 апреля не будут ходить трамваи между Каланчевской улицей и Белорусским вокзалом.

Трамвай № 9 в это время курсировать не будет.

Другие маршруты укоротят. Так, трамвай № 7 будет следовать от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до Каланчевской улицы (вместо Белорусского вокзала). Трамвай № 50 — от Дома культуры «Компрессор» до Каланчевской улицы (вместо станции метро «Новослободская»).

Кроме того, маршрут электробуса С510 продлят от остановки «ДК МИИТ — Еврейский музей и центр толерантности» до Белорусского вокзала по маршруту трамвая № 9.

Горожанам рекомендуют также пользоваться метрополитеном и автобусами М5, М53 и № 604.