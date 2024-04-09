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Госавтоинспекция Приморья напомнила о местах массовых молитв в Ураза-байрам

Мусульмане отмечают праздник разговения 10 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Праздник Ураза-байрам у мусульман состоится 10 апреля 2024 года, утром в этот день состоятся коллективные молитвы, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

Пост у мусульман в 2024 году продлился с 11 марта до 9 апреля. Праздник разговения наступит 10 апреля.

Коллективные молитвы будут проходить утром 10 апреля по адресам:

Владивосток: «Фетисов Арена» на Маковского, 284;

Владивосток, Молельный зал на Крыгина, 82;

Владивосток, улица Добровольского, 33, строение 4;

Владивосток, Молельный дом на Шепеткова, 33;

Артём, парк культуры и отдыха, Ленина, 15;

Дальнереченск, Автомобильная, 2;

Находка, мечеть на Куйбышева, 32;

Уссурийск, Суровова, 14;

село Камень-Рыболов Ханкайского муниципального округа, молитвенный дом по Проточной, 32.

В ГИБДД напомнили, что для мусульман это очень важный день, в который многие на утро отпрашиваются с работы. Этом может сказаться на работе общественного транспорта и других сферах, где задействовано много религиозных сотрудников.

Приморцев призвали с пониманием отнестись с осложнению дорожной обстановки и выезжать заранее или выбирать другой маршрут.

ГИБДД