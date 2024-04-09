В дни праздника в столице запретили движение грузовиков

Напомним, что в Ташкенте в часы пик запретят передвижение грузовых автотранспортных средств категории N2, N3 и О4 с разрешенной максимальной массой более 10 тонн. Ограничение не будет применяться к грузовым транспортным средствам спецслужб, в том числе — коммунального хозяйства, благоустройства и Вооруженных сил Узбекистана.