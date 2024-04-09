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В дни праздника в столице запретили движение грузовиков

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте с 17:00 9 апреля до 17:00 10 апреля запрещено движение грузовиков, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

ГУВД известило о запрете на въезд и движение по городу грузовых автомобилей во время праздника Рамазан хайит. Исключение — автомобили аварийно-спасательных служб и спецтранспорт.

Запрет действует с 17:00 9 апреля до 17:00 10 апреля.

Напомним, что в Ташкенте в часы пик запретят передвижение грузовых автотранспортных средств категории N2, N3 и О4 с разрешенной максимальной массой более 10 тонн. Ограничение не будет применяться к грузовым транспортным средствам спецслужб, в том числе — коммунального хозяйства, благоустройства и Вооруженных сил Узбекистана.

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