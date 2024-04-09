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Тепло, но ветрено будет в Хабаровском крае 10 апреля

Осадков в регионе не ожидается.

Сейчас в Вашингтоне: +12° 0 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

10 апреля осадки в Хабаровском крае не прогнозируются. Ночные и дневные температуры в разных районах будут варьироваться, как и скорость ветра, но общая картина остается благоприятной. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В Хабаровске ночная температура составит от −1 до −3 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +11 .. +13 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от девяти до 14 метров в секунду.

В южных районах температура ночью будет от −1 до −6 градусов, в дневные часы от +10 до +15 градусов, юго-западный ветер от девяти до 14 метров в секунду.

В центральных районах ночью от −10 до нуля градусов, днем от +7 до +13 градусов. Ветер южный, юго-западный от пяти до 14 метров в секунду.

В северных районах температура ночью от −8 до +2 градусов, а днем от +2 до +13 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью от пяти до 14 метров в секунду.