Тепло, но ветрено будет в Хабаровском крае 10 апреля

10 апреля осадки в Хабаровском крае не прогнозируются. Ночные и дневные температуры в разных районах будут варьироваться, как и скорость ветра, но общая картина остается благоприятной. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске ночная температура составит от −1 до −3 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +11 .. +13 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от девяти до 14 метров в секунду.
В южных районах температура ночью будет от −1 до −6 градусов, в дневные часы от +10 до +15 градусов, юго-западный ветер от девяти до 14 метров в секунду.
В центральных районах ночью от −10 до нуля градусов, днем от +7 до +13 градусов. Ветер южный, юго-западный от пяти до 14 метров в секунду.
В северных районах температура ночью от −8 до +2 градусов, а днем от +2 до +13 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью от пяти до 14 метров в секунду.