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Омичам напомнили о наступлении сезона активности клещей

В городе обработают от них около 350 гектаров земли.

Источник: РИА "Новости"

Садоводам и владельцам предприятий в Омске напомнили о наступлении сезона активности клещей и необходимости предпринять меры для защиты от них. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест. В это время, с апреля по октябрь, возрастает риск заражения клещевыми инфекциями. Для минимизации риска рекомендуется убирать сухую траву и проводить специальную обработку территории. Акарицидную обработку общественных пространств в городе Омске возьмет на себя подрядная организация. Планируется обработать около 350 гектаров земли. Процесс начнется точечно уже на следующей неделе, а массовая обработка парков и скверов стартует в конце апреля и завершится к 25 мая.

флора и фауна