Первая роботизированная парковка во Владивостоке: что это такое, и как ею воспользоваться

Оплачивать заранее, как мы привыкли делать это через паркоматы на других платных стоянках, здесь не нужно. Происходит это всего в несколько манипуляций: в приложении RuParking (6+) необходимо «завершить сессию», нажав на кнопку, и после этого на экране появится сумма к оплате и продолжительность пользования парковкой. Сама оплата производится не в приложении, а в терминале, который стоит в так называемой «Клиентской». Для операции снова потребуется код въезда — тот самый шестизначный пароль, который был выдан приложением в самом начале пути. Оплата, к слову, производится банковской картой.