Первая роботизированная парковка во Владивостоке: что это такое, и как ею воспользоваться

Во Владивостоке во вторник, 9 апреля, заработала первая роботизированная парковка. Пожалуй, для местных автомобилистов это действительно долгожданное событие. Корр. ИА PrimaMedia в числе первых протестировал многоуровневую стоянку, чтобы в деталях рассказать, как она работает на самом деле.
Расположилась роботизированная парковка в районе Эгершельда, на Верхнепортовой, 8. Это отдельно стоящее стеклянное здание в девять этажей, которое сможет вместить в себя 96 автомобилей. Самое первое, что нужно сделать для того, чтобы воспользоваться этим благом цивилизации, — скачать мобильное приложение RuParking (6+). Далее — простая регистрация, и вот вы уже потенциальный «клиент» роботизированной парковки.
Тарифы
К слову, здесь действуют два тарифа — дневной и ночной. Согласно первому, с 8.00 до 21.00 парковка стоит 50 рублей за час. Далее, с 21.00 до 8.0, — 150 рублей. Приятным бонусом во всей этой истории станет тот факт, что оплата здесь поминутная. То есть, за 45 минут, допустим, не придется отдавать все 50 рублей, компьютер сам рассчитает необходимую сумму исходя из тарифа. Как говорится, мелочь, а приятно.
Параметры
Чтобы заехать на парковку, нужно быть точно уверенным, что ваш автомобиль подходит под указанные параметры. Да, здесь есть ограничения — заехать смогут не все машины. Так, например, проезд доступен для транспорта высотой до 1,97 метра, шириной — до 2,1 метра. Иными словами, нужно примерно понимать, пройдет ли по габаритам машина, у которой есть изменения в конструкции. Кстати, решающую роль в этом вопросе может сыграть даже размер колес. Ознакомиться с «цифрами» можно на специально установленной табличке перед заездом.
Как заехать
Регистрация в приложении пройдена, вы на месте. После открытия приложения RuParking (6+) необходимо выбрать парковку на карте и приступить к заезду. На терминале, установленном напротив бокса, в который будет заезжать автомобиль, высветится поле для введения кода — он появится на экране смартфона в самом приложении. После введения шестизначного «пароля» откроются двери бокса, и можно будет проезжать. Кстати, на въезд дается 15 минут.
Бокс
Небольшое помещение для автомобиля встречает водителя экраном, на котором изображены стрелки. В зависимости от ситуации на табло будут высвечиваться стрелочки-указатели, которые будут подсказывать, правильно ли водитель поставил транспорт. Когда на экране появилось слово STOP, это означает, что настройка положения машины закончена, можно глушить ТС. Еще одно из обязательных условий — сложить боковые зеркала транспорта. Далее из машины стоит забрать все ценные вещи, высадить всех пассажиров, закрыть двери на ключ и выйти из бокса.
Безопасность
На входе в бокс висит еще один экран, на котором предстоит подтвердить протокол безопасности и снова ввести шестизначный код, указанный в приложении. Только после этого автомобиль с помощью механизма отправится на ближайший свободный уровень парковки. Заполняться стоянка, кстати, начинает снизу вверх. Когда машина уехала, можно смело уходить по своим делам.
Оплата
Оплачивать заранее, как мы привыкли делать это через паркоматы на других платных стоянках, здесь не нужно. Происходит это всего в несколько манипуляций: в приложении RuParking (6+) необходимо «завершить сессию», нажав на кнопку, и после этого на экране появится сумма к оплате и продолжительность пользования парковкой. Сама оплата производится не в приложении, а в терминале, который стоит в так называемой «Клиентской». Для операции снова потребуется код въезда — тот самый шестизначный пароль, который был выдан приложением в самом начале пути. Оплата, к слову, производится банковской картой.
Выезд
После оплаты на экране телефона появляется код выезда. Он, конечно же, отличается от того, который выдался ранее. Чтобы выехать из бокса, потребуется ввести новую комбинацию цифр, и вот ваш автомобиль уже передвигается по парковке — навстречу к вам. Робот доставит транспорт в бокс с обратной стороны здания, чтобы забрать его у вас также есть 15 минут.
Тонкости
Пока робот доставлял автомобиль, корр. ИАPrimaMedia удалось пообщаться с сотрудниками парковки, которые через монитор наблюдают за тем, как работает система, и узнать о некоторых особенностях.
Так, например, прямо в боксе установлены четыре лидара — это специальные приспособления, которые не позволят автомобилю с «неподходящими» габаритами воспользоваться парковкой, лазером сканируя его размер. И это при условии, что вам все же удалось преодолеть шлагбаум и даже заехать в сам бокс.
«Машина если широкая, то загорятся две стрелочки, которые не позволят поставить автомобиль в правильном положении, а значит кнопка STOP так и не загорится», — рассказал собеседник агентства.
Еще один из вопросов касался непосредственно технического момента: как будет работать парковка, если отключится свет? Согласитесь, ведь аварийные отключения во Владивостоке все же имеют место быть, а парковка, напоминаем, роботизированная — значит без электричества получить свой автомобиль обратно будет просто невозможно. Как будет решаться проблема, рассказали сотрудники стоянки.
«Если выключат свет, будет подключаться генератор. Пока что его нет — этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Планируется, что до конца месяца аварийное питание будет установлено. Также, если при въезде внезапно моргнул свет, придется подождать 15−20 минут — они потребуются для перезапуска всей системы. Мы сами не управляем системой, мы просто следим за ее работой».
Наверно, один из важных вопросов, который возникнет у пользователей роботизированной парковки во время эксплуатации, — кто будет оплачивать поврежденное имущество в случае возникновения нештатных ситуаций? Ответ есть. Как заверили сотрудники, ответственность в этом случае лежит на администрации Владивостока. Но это только при условии, что все правила пользования стоянкой были соблюдены, и транспорт повредился по другой причине.
Судя по всему, предстоит еще немало доработок, о которых автомобилисты будут узнавать по мере пользования стоянкой. Однако то, что теперь у жителей Эгершельда и всех тех, кто работает в этой части города, появилось дополнительное место для парковки, — уже само по себе значимое событие.