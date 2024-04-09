Глава Новосибирска раскритиковал уборку городских улиц

И. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов высказал недовольства по повожу уборки города от пыли и крошки. Он призвал подчиненных работать более интенсивно.
— Работа должна быть организована в полный рост. Видно, что начали эту работу, но она еще только в самом зачатке. Однако у нас мало времени, поэтому надо работать более интенсивно, — сказал Олег Клемешов.
Он отметил, что сейчас наиболее подходящее время для приведения в порядок тротуаров, дорог и парковок. По словам главы Новосибирска, при небольших осадках работы будут менее пыльными. Также можно заниматься мытьем ограждений.