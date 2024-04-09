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Глава Новосибирска раскритиковал уборку городских улиц

Он призвал подчиненных работать более интенсивно.

Источник: Комсомольская правда

И. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов высказал недовольства по повожу уборки города от пыли и крошки. Он призвал подчиненных работать более интенсивно.

— Работа должна быть организована в полный рост. Видно, что начали эту работу, но она еще только в самом зачатке. Однако у нас мало времени, поэтому надо работать более интенсивно, — сказал Олег Клемешов.

Он отметил, что сейчас наиболее подходящее время для приведения в порядок тротуаров, дорог и парковок. По словам главы Новосибирска, при небольших осадках работы будут менее пыльными. Также можно заниматься мытьем ограждений.