Житель Новосибирска сфотографировал гигантскую комету Понса-Брукса

В Новосибирске жители города смогли увидеть комету Понса-Брукса. Некоторым даже удалось запечатлеть редкое явление. Результатами наблюдений поделился специалист Большого Новосибирского планетария Андрей Никифоров.
Как рассказал астроном КП-Новосибирск, комету можно увидеть после захода солнца практически каждую ночь, поскольку с каждым днем она все больше приближается к солнцу и становится все ярче. А уже 21 апреля комета подлетит к солнцу вплотную и продолжит движение к Юпитеру. Тогда разглядеть ее будет уже невозможно.
Явление это, по словам специалиста, уникальное, в следующий раз комета вернется к орбите земли только в 2095 году.