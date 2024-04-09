Житель Новосибирска сфотографировал гигантскую комету Понса-Брукса

Как рассказал астроном КП-Новосибирск, комету можно увидеть после захода солнца практически каждую ночь, поскольку с каждым днем она все больше приближается к солнцу и становится все ярче. А уже 21 апреля комета подлетит к солнцу вплотную и продолжит движение к Юпитеру. Тогда разглядеть ее будет уже невозможно.