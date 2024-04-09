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Житель Новосибирска сфотографировал гигантскую комету Понса-Брукса

По его словам, сделать это можно только раз в жизни.

Источник: Предоставлено героем публикации

В Новосибирске жители города смогли увидеть комету Понса-Брукса. Некоторым даже удалось запечатлеть редкое явление. Результатами наблюдений поделился специалист Большого Новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Как рассказал астроном КП-Новосибирск, комету можно увидеть после захода солнца практически каждую ночь, поскольку с каждым днем она все больше приближается к солнцу и становится все ярче. А уже 21 апреля комета подлетит к солнцу вплотную и продолжит движение к Юпитеру. Тогда разглядеть ее будет уже невозможно.

Явление это, по словам специалиста, уникальное, в следующий раз комета вернется к орбите земли только в 2095 году.

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