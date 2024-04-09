Ратмир Мавлиев рассказал «о двух подарках» к юбилею Уфы

Так, работу уже начали обновленный Театр кукол, Центр спортподготовки имени Мустафина и ФОК на Рыльского.
Также он рассказал еще «о двух подарках» к юбилею города, которые находятся в Кировском районе. Речь идет о детском саду на Онежской улице не 240 мест и спортивном комплексе, который построили по федеральному проекту «Бизнес-спринт».
— Здесь будут воспитываться и заниматься наши дети. Благодарим Главу Республики Радия Фаритовича за поддержку, — написал он. — Спасибо строителям за качественную и оперативную реализацию проектов.