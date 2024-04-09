Блогер-нутрициолог из Волгограда выиграла миллион в лотерею

«Недавно я написала на листке список желаний на год. Среди них была мечта закрыть ипотеку. Я верю в силу мысли, поэтому часто представляла себе, что уже это сделала. Возможно, именно визуализация мечты и помогла мне выбрать наш счастливый билет и выиграть», — рассказала волгоградка.