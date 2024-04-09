Блогер-нутрициолог из Волгограда выиграла миллион в лотерею

Блогер-нутрициолог из Волгограда Ирина Фисенко и ее мама выиграли 1 миллион рублей в лотерею. Счастливым оказался один из четырех купленных в магазине «К&Б» билетов. Часть выигрыша женщина отдаст маме, а большую часть направит на погашение ипотеки, сообщили организаторы лотереи.
«Недавно я написала на листке список желаний на год. Среди них была мечта закрыть ипотеку. Я верю в силу мысли, поэтому часто представляла себе, что уже это сделала. Возможно, именно визуализация мечты и помогла мне выбрать наш счастливый билет и выиграть», — рассказала волгоградка.
У Ирины двое детей. Она окончила курсы по нутрициологии и ведет свой видео-блог о правильном питании. Покупка лотерейного билетика давно стала доброй семейной традицией. На этот раз волгоградка купила по паре билетов себе и маме.
«В конце передачи мы заметили, что в одном из билетов у мамы было не зачеркнуто число 28. Включили розыгрыш в записи и поняли, что она его пропустила и не отметила. И именно этот билет оказался с миллионом», — делится счастливица.