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Депутат Аксёненко записал второе обращение к будущему мэру Новосибирска

Депутат Госдумы Александр Аксёненко продолжает активно обращаться к вопросам развития инфраструктуры Новосибирска.

Источник: Соцсети

В своем последнем обращении к будущему мэру Новосибирска он выделил важность развития метро в городе. Аксёненко подчеркнул, что транспортная доступность остается одной из ключевых проблем для местных жителей, многие из которых ждут продолжения строительства метрополитена.

Он также отметил пример соседнего Красноярска, который добился успеха в этой области. Аксёненко подчеркнул важность подобных инфраструктурных проектов для городской среды.

«Соседний Красноярск дождался, а казалось, кто бы мог подумать», — сказал депутат.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирске депутат Александр Аксёненко подвёл итоги выступления Мишустина.