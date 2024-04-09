Новая двухполосная дорога появится в спальном районе Севастополя

В Севастополе построят двухполосную дорогу в районе бухты Омега. Средства будут выделены из федерального бюджета. Об этом пишет ForPost.
На проспекте Античном, в Севастополе построят двухполосную дорогу. Проект строительства дороги включает в себя замену четырехполосной дороги на двухполосную. Это решение связано с расположением рядом с территорией «Херсонеса Таврического».
Новая транспортная артерия соединит жилые кварталы микрорайона «Омега» с планируемыми кварталами комплексной застройки, сообщил глава департамента транспорта Станислав Таматаев. Кроме того, новая дорога облегчит доступ к Инженерной школе и детскому саду.
Общая протяженность дороги составит 1 км 740 метров, срок окончания строительства запланирован на 2025 год.