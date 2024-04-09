Неизлечимый диагноз с самого рождения: десятилетняя Оля Козырева из Хабаровска готовится покорить членов жюри «Голос. Дети»

— Она очень эмоциональна — сильно радуется и плачет. Я привыкла к бурным всплескам эмоций. У нее нет ощущения соразмерности событий и эмоций. Это может быть как конфетка, так и участие в масштабном конкурсе — Оля будет грустить или радоваться одинаково. Тем более, поездка в Москву, где Оля хочет погулять, надеть красивое платье, сделать прическу — это будет целая череда впечатлений. Я отношусь к этому, как к опыту, в первую очередь. Если есть возможность куда-то съездить и выступить, всегда поддержу. Конечно, хочется, чтобы она прошла, но делать из этого трагедию не буду. И то, что нас пригласили хотя бы на очный кастинг — это уже очень круто и я за нее рада, — объясняет «КП» — Хабаровск" мама девочки, Мария.