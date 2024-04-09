Неизлечимый диагноз с самого рождения: десятилетняя Оля Козырева из Хабаровска готовится покорить членов жюри «Голос. Дети»

Оля стояла посреди сцены одна, в полной темноте, ощущая собственное дыхание. В огромном московском зале воцарилась полная тишина. Звук ее голоса скоро заполнит пространство. Девочка крепче сжала микрофон и запела. Очарованные зрители не сводили взгляды с юной вокалистки, уверенно стоявшей перед ними. В это время где-то в зале мама Оли взяла за руку ее отца и в голове пронеслись воспоминания. Тот же город, девять лет назад, лучшие московские офтальмологи сообщили, что у их девочки гипоплазия зрительного нерва и хиазмы. Это редкая патология, не поддающаяся лечению. Много месяцев поиска помощи и противоречивых предположений завершились, началась новая жизнь. Десятилетняя Оля Козырева уже в конце мая примет участие в слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
— Я мечтала поучаствовать в проекте с четырех лет, — с воодушевлением рассказывает журналисту «КП» — Хабаровск" Оля Козырева.
Тогда в родном Комсомольске-на-Амуре вместе с бабушкой они вечерами смотрели, как поют другие дети. Бабушка подробно, во всех деталях объясняла, что происходит на экране. А Оля постоянно интересовалась, как работает эта большая красная кнопка, действительно ли издается звук или это монтаж.
Теперь уже десятилетняя Оля готовится к поездке в столицу. Родители ее поддерживают и помогают девочке воплощать мечты. Сама Оля говорит, что радость ее переполняет настолько, что хочется прыгать и лететь по всей школе. И тихонько добавляет, что все-таки есть одно переживание — боится не пройти дальше отборочного тура. А хочется очень сильно и начинает грустить. Но тут же переключается и продолжает щебетать о том, что не знает, кого бы из звезд хотела встретить, но точно хочет услышать других детей в живую и, конечно, же познакомиться.
— Она очень эмоциональна — сильно радуется и плачет. Я привыкла к бурным всплескам эмоций. У нее нет ощущения соразмерности событий и эмоций. Это может быть как конфетка, так и участие в масштабном конкурсе — Оля будет грустить или радоваться одинаково. Тем более, поездка в Москву, где Оля хочет погулять, надеть красивое платье, сделать прическу — это будет целая череда впечатлений. Я отношусь к этому, как к опыту, в первую очередь. Если есть возможность куда-то съездить и выступить, всегда поддержу. Конечно, хочется, чтобы она прошла, но делать из этого трагедию не буду. И то, что нас пригласили хотя бы на очный кастинг — это уже очень круто и я за нее рада, — объясняет «КП» — Хабаровск" мама девочки, Мария.
СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
Оля родилась совершенно обычным, здоровым ребенком. Первые месяцы все было хорошо, чадо подрастало и радовало родителей. Все было в новинку, ведь это был первый ребенок. В какой-то момент, ближе к трем месяцем, мама крохи стала замечать, что девочка не реагирует на новую игрушку, просто не фиксирует взгляд. Это казалось странным, ведь визуально все было в порядке. В три месяца на осмотре у офтальмолога мама Оли поделилась своими наблюдениями. Так началась череда поездок к всевозможным врачам, анализы, немыслимые диагнозы и постоянное тревожное напряжение, ведь никто не мог сказать, что не так с ребенком.
Высококвалифицированные специалисты находились в Москве, очередь к ним была на многие месяцы вперед. Но Оле удалось попасть к ним быстрее по квоте. И в 11 месяцев диагноз все-таки поставили — гипоплазия зрительного нерва и хиазмы. Это редкая, малоизученная патология, чаще всего сопровождающаяся какими-то еще нарушениями. И диагноз, скорее всего, не могли долго поставить именно поэтому. Девочка распознает только свет и темноту, но не может определить в какой стороне находится источник. Это считается полным отсутствием зрения. И нужно делать стимуляцию, чтобы развить хотя бы то, что есть (ощущение темноты и света), и девочка смогла бы ориентироваться в пространстве увереннее (начала распознавать, где что).
НЕТ УЖ, ДУДКИ!
У Оли сильно развиты тактильные ощущения. Она чувствует малейшие перепады температур разных вещей, фактуры материалов. А еще девочка обладает феноменальной памятью — запоминает не только все имена и фамилии, но и распознает, кто как ходит и дышит. Прочитав произведение пару-тройку раз, она его запоминает, причем в ярких красках и подробностях. Поэтому и учится на «отлично».
В школе, как и все, изучает английский язык, а кроме него интересуется китайским. Но уже не на уроках, а сама, в свободное время. Язык построен на уникальной тональной системе, а это родная стихия Оли.
Воспринимать мир с помощью звуков девочке помогают и аудиокниги, которые она слушает «запоем». Школьница на лету схватывает лингвистические особенности произведений и начинает перенимать их. При общении с Олей даже может возникнуть ощущение, что эта светловолосая девочка с красивыми темно-карими глазами, словно из другой исторической эпохи.
И, конечно, слух. Он у девочки абсолютный. С легкостью Оля может воссоздать услышанную мелодию на фортепиано, а также играет на аккордеоне, калимбе, фимбо. Из классических произведений Оля любит «Оду к радости» Бетховена. А из более современных музыкальных предпочтений Людмила Зыкина, Николай Басков и Диана Гурцкая.
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Конечно, Оля хочет заниматься только пением. Девочка рассказала, что мечтает стать педагогом по вокалу. Возможно, она берет пример со своей наставницы Юлии Кукурузы. Впервые увидев девочку, педагог каким-то внутренним чутьем поняла, что ее необходимо забрать именно в свою студию вокала. И вот уже три года Оля учится у Юлии Владимировны.
— Было сложно адаптировать преподавание вокалу под новый для меня формат. Так как специальных тифлопедагогических методик и литературы по обучения вокалу и игре на инструментах нет, поэтому каждый педагог ищет свои психологические подходы к детям, — говорит педагог.
На уроках занимаются постановкой вокальной техники. А потом, в любом случае, необходима практика выступлений на фестивалях, участие в концертах и конкурсах. Так дети могу познать мир, обогатиться опытом, который поможет им ориентироваться в пространстве. Дети, лишенные зрения полностью, либо частично, должны понимать, где зал, как он выглядит. Чувствовать сцену и как она звучит. Научиться распознавать эмоциональную отдачу зрителей, есть ли она и что они сами отдают зрителю.
— Я все время говорю ученикам, что мы проживаем маленькую трехминутную жизнь, доносим эту историю до своего слушателя. Повторяю, что у них есть уникальная возможность транслировать человечеству мысли, чувства и, конечно, лучше, если это будут достойные мысли и чувства. Именно этот контакт со зрителем установить очень сложно. А дети ведь не видят зал и своего зрителя, поэтому у них это все на уровне чувств.
«БЕЛЫЕ ТРОСТИ»
Оля уже ездила в Москву в прошлом году выступать в международном благотворительном фестивале «Белая трость», фонда Дианы Гурцкая «По зову сердца». Тогда вместе с родителями она побывала в столице впервые. Больше всего ребенка впечатлило метро. Она, наверное, была единственным улыбающимся и очень радостным человеком в подземке и без конца с восторгом слушала проезжающие поезда. Сам фестиваль был грандиозным событием для юных исполнителей. Чувство единения, любовь к музыке и множество единомышленников наполняло сердца.
Как сейчас она помнит, что стояла посреди сцены одна, в полной темноте, ощущая собственное дыхание. В огромном зале воцарилась полная тишина, звук ее голоса скоро заполнит пространство…