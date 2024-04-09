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Волгоградских школьников научат управлять беспилотниками

На базе оздоровительного центра «Орленок» появилась образовательная площадка, где молодые люди узнают, как управлять дронами.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2024 году здесь пройдет чемпионат среди подростков. Программу по повышению грамотности в сфере БПЛА запустили по инициативе губернатора Андрея Бочарова.

В Волгоградской области планируют открыть 45 центров, где молодежь сможет научиться управлять беспилотниками. Также школьники поймут, как собирать дроны своими руками. Молодые люди получат востребованные в разных отраслях экономики навыки управления БПЛА.

Весной обучение пройдут 75 молодых волгоградцев. Подростков уже познакомили с теорией, а сейчас они учатся поднимать беспилотники в воздух и фиксировать их в одной точке, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В сентябре в Волгоградской области пройдет чемпионат. Для соревнований в лагере появятся специальная трасса с препятствиями, а также 10 площадок. Планируется, что участниками мероприятия станут 220 школьников в составе 45 команд из всех городов и районов региона.

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