Волгоградских школьников научат управлять беспилотниками

В 2024 году здесь пройдет чемпионат среди подростков. Программу по повышению грамотности в сфере БПЛА запустили по инициативе губернатора Андрея Бочарова.
В Волгоградской области планируют открыть 45 центров, где молодежь сможет научиться управлять беспилотниками. Также школьники поймут, как собирать дроны своими руками. Молодые люди получат востребованные в разных отраслях экономики навыки управления БПЛА.
Весной обучение пройдут 75 молодых волгоградцев. Подростков уже познакомили с теорией, а сейчас они учатся поднимать беспилотники в воздух и фиксировать их в одной точке, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
В сентябре в Волгоградской области пройдет чемпионат. Для соревнований в лагере появятся специальная трасса с препятствиями, а также 10 площадок. Планируется, что участниками мероприятия станут 220 школьников в составе 45 команд из всех городов и районов региона.