1 мая в Хабаровске вновь заработают фонтаны

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук распорядился о том, что начиная с 1 мая 2024, фонтаны в городе возобновят свою работу, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.
Сотрудники МУП «Горсвет» заканчивают подготовку фонтанного комплекса на городских прудах.
«По поручению мэра Хабаровска мы готовим оборудование к предстоящему летнему сезону. Все работы будут выполнены в срок. Сейчас заканчиваем подготовку насосов и подводных светильников на верхнем пруду. Этот фонтанный комплекс состоит из 30 насосов, 100 подводных светильников и другого оборудования. Параллельно будет произведен монтаж 132 громкоговорителей. Также идет наладка лазерного оборудования. С 15 апреля начнем заполнять верхний пруд водой. Параллельно ведутся работы на нижнем пруду», сообщает директор МУП «Горсвет» Сергей Демин.
Кроме того, спикер отметил, что в этом году жители и гости краевой столицы смогут увидеть обновленную программу лазерного шоу и услышать новые композиции.
Помимо городских прудов, МУП «Горсвет» также будет готовить к сезону фонтаны у кинотеатра «Дружба», на привокзальной площади, «Одуванчик» на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Пушкина, в сквере переулка Топографического, а также фонтанный комплекс «Ручей» на площади имени Блюхера. Все работы будут завершены к 25 апреля.