1 мая в Хабаровске вновь заработают фонтаны

«По поручению мэра Хабаровска мы готовим оборудование к предстоящему летнему сезону. Все работы будут выполнены в срок. Сейчас заканчиваем подготовку насосов и подводных светильников на верхнем пруду. Этот фонтанный комплекс состоит из 30 насосов, 100 подводных светильников и другого оборудования. Параллельно будет произведен монтаж 132 громкоговорителей. Также идет наладка лазерного оборудования. С 15 апреля начнем заполнять верхний пруд водой. Параллельно ведутся работы на нижнем пруду», сообщает директор МУП «Горсвет» Сергей Демин.