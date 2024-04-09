Стоматолог-терапевт от 150 тысяч: названы самые «денежные» вакансии апреля в Красноярске

Самой доходной в этом месяце стала вакансия врача стоматолога-терапевта. Работодатель ищет сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и опытом работы от 5 лет в аналогичной должности. Компания предлагает соискателю зарплату от 150 тыс. рублей в месяц и релокационный пакет.
На втором месте по уровню заработной платы находится вакансия газоэлектросварщика с зарплатой до от 130 до 200 тыс. рублей. За эти деньги сотрудник должен выполнять работы по монтажу металлоконструкций. Рабочий день длится 8 часов, компания обещает служебный транспорт и жилье для иногородних.
Кроме того, в рейтинг вошли вакансии производителя работ и водителя категории «С» с зарплатами от 100 тыс. рублей.
Аналитики также отметили, что среди наиболее высокооплачиваемых предложений апреля есть вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли, сфере услуг, здравоохранении и IT.