Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог-терапевт от 150 тысяч: названы самые «денежные» вакансии апреля в Красноярске

Аналитики сервиса SuperJob изучили вакансии в Красноярске и составили топ наиболее высокооплачиваемых предложений.

Источник: РИА "Новости"

Самой доходной в этом месяце стала вакансия врача стоматолога-терапевта. Работодатель ищет сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и опытом работы от 5 лет в аналогичной должности. Компания предлагает соискателю зарплату от 150 тыс. рублей в месяц и релокационный пакет.

На втором месте по уровню заработной платы находится вакансия газоэлектросварщика с зарплатой до от 130 до 200 тыс. рублей. За эти деньги сотрудник должен выполнять работы по монтажу металлоконструкций. Рабочий день длится 8 часов, компания обещает служебный транспорт и жилье для иногородних.

Замыкает тройку главврач, заведующий стоматологической клиникой. В данном случае для работодателя важно, чтобы у соискателя было высшее медицинское образование и опыт работы в сфере стоматологии не менее 5 лет. Компания обещает будущему сотруднику зарплату от 100 тыс. рублей в месяц и премиальные.

Кроме того, в рейтинг вошли вакансии производителя работ и водителя категории «С» с зарплатами от 100 тыс. рублей.

Аналитики также отметили, что среди наиболее высокооплачиваемых предложений апреля есть вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли, сфере услуг, здравоохранении и IT.