В дептрансе Краснодара заявили, что столбы на Ратной Славы установлены по нормам

Директор дептранса Андрей Белугин рассказал, что решение о месте установки опор наружного освещения принимается с учетом наличия сетей и коммуникаций на конкретной территории. По словам господина Белугина, установка столбов между тротуаром и велосипедной дорожкой соответствует регламентированным нормам и не запрещена.