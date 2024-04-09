В дептрансе Краснодара заявили, что столбы на Ратной Славы установлены по нормам

Директор дептранса Андрей Белугин рассказал, что решение о месте установки опор наружного освещения принимается с учетом наличия сетей и коммуникаций на конкретной территории. По словам господина Белугина, установка столбов между тротуаром и велосипедной дорожкой соответствует регламентированным нормам и не запрещена.
При этом по поручению Евгения Наумова в будущем при реализации проектов по благоустройству будут учитываться пожелания горожан. В администрации обещали не размещать опоры подобным образом.
Мэр Краснодара поручал также разобраться с захламлением промзоны в микрорайоне Комсомольском. Глава города отмечал, что «забытых» территорий в краевой столице быть не должно.