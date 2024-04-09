Искал до полуночи: в Приморье десятилетняя девочка ушла из дома и не вернулась

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в поселке Хрустальном пятилетний мальчик вместе с щенком по кличке Степан ушел из дома и целые сутки провел в лесу. Нашли его только на следующее утро после пропажи, чтобы согреться, он сидел на холодной земле в обнимку с питомцем.