Искал до полуночи: в Приморье десятилетняя девочка ушла из дома и не вернулась

Жители Уссурийска забили тревогу. Десятилетняя девочка ушла гулять и не вернулась. Отец самостоятельно искал ребенка до полуночи, но в итоге обратился за помощью в полицию, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.
После тревожного звонка от мужчины полиция оперативно приступила к поискам. Подключились и инспекторы по делам несовершеннолетних. Девочку нашли в течение часа, оказалось, что она была дома у одноклассницы.
«Материалы проверки переданы на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер профилактического воздействия», — добавили в пресс-службе УМВД.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в поселке Хрустальном пятилетний мальчик вместе с щенком по кличке Степан ушел из дома и целые сутки провел в лесу. Нашли его только на следующее утро после пропажи, чтобы согреться, он сидел на холодной земле в обнимку с питомцем.