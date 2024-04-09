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Главные новости 9 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Власти в Оренбурге включили сирены и призвали эвакуироваться
За ночь уровень воды поднялся на 25 см, до опасного уровня осталось 33 см.

В Госдуме разработали закон о запрете продажи вейпов в России
Авторы документа приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом.

Россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок
Рост загрузок VPN-сервисов с начала весны вырос примерно на 30% от среднестатистической нормы.

В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Мужчина наблюдался у психиатра в одной из частных клиник. Обстоятельства происшествия выясняются.

Жители США наблюдали за солнечным затмением
Одной из точек в центре Нью-Йорка для наблюдения за природным явлением стал Брайант-парк, где собрались несколько тысяч человек.