В Самаре температура воздуха прогреется до +25 градусов

Специалисты одного из погодных сервисов отметили, что в ближайшее время город ждет потепление. На этой неделе будет пасмурно, местами пройдут осадки. В пятницу, 12 апреля, температура воздуха достигнет показателя в +20 градусов, а на выходных вновь опустится до +13…+14 градусов.