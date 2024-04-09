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В Самаре температура воздуха прогреется до +25 градусов

Самарцам рассказали о предстоящем потеплении.

Сейчас в Вашингтоне: +12° 0 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области погода на данный момент неустойчивая. Утром горожане прогуливаются по улицам в легких кофтах, а вечером надевают куртки из-за похолодания.

Специалисты одного из погодных сервисов отметили, что в ближайшее время город ждет потепление. На этой неделе будет пасмурно, местами пройдут осадки. В пятницу, 12 апреля, температура воздуха достигнет показателя в +20 градусов, а на выходных вновь опустится до +13…+14 градусов.

Столбик термометра окажется на отметке в +25 градусов 25 и 26 апреля. Конец месяца обещает быть солнечным и теплым.