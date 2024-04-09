Казанский собор комплексно отреставрируют в Волгограде

В Волгограде решили комплексно реставрировать бывший кафедральный собор — храм Казанской иконы Божией Матери в Ворошиловском районе. Восстанавливать объект культурного наследия, которому 125 лет, будут поэтапно. Осмотрели храм и обсудили, как это будет, 9 апреля на выездном совещании в храме митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, губернатор Андрей Бочаров, мэр Владимир Марченко, чиновники и эксперты, сообщили в обладмине.
«Это намоленное место. Но за всю историю серьезной реконструкции, реставрации не было: были отдельные элементы. И сейчас храм находится в тяжелой ситуации — мы его можем утратить», — отметил Андрей Бочаров.
Храм Казанской иконы Божией Матери в Царицыне заложили в 1896 году, освятили 125 лет назад, в 1899-м. Он пережил Гражданскую войну и Сталинградскую битву. Памятник архитектуры хранит на себе немало следов времени. Трещинами пошел и фасад, и внутренняя отделка. Росписи на стенах и потолке повреждены и покрыты копотью. Полностью нужно менять отопление, освещение, вентиляцию и другие инженерные коммуникации.
До конца 2024 года храм полностью обследуют, зафиксировав дефекты. В 2025-м проведут комплексные научные исследования. И только потом начнется разработка проектно-сметной документации. По словам губернатора, все работы сделают за пять лет. При этом восстановят не только собор, но и окружающую территорию. Следить за всем будет Попечительский совет, который вскоре сформируют.