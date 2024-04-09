Казанский собор комплексно отреставрируют в Волгограде

До конца 2024 года храм полностью обследуют, зафиксировав дефекты. В 2025-м проведут комплексные научные исследования. И только потом начнется разработка проектно-сметной документации. По словам губернатора, все работы сделают за пять лет. При этом восстановят не только собор, но и окружающую территорию. Следить за всем будет Попечительский совет, который вскоре сформируют.