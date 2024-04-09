В электричках до Красноярска добавят остановки для дачников

Дачникам Красноярского края рассказали, что в этом сезоне для них добавят новые остановки на электричках. Это было сделано для удобства пассажиров.
Так, уже с 13 апреля электричка направления Камарчага-Красноярск дополнительно остановится на Пономарево, Заречье, Самарке, Камасе, Луговой, Шушуне, Родниках, Петряшино и на Востоке.
Более того, с 15 апреля на маршруте Зеледеево-Красноярск добавятся новые остановки. Среди них Крючково, Лесная, Еловка, Колягино и другие.
Также в скором времени в Красноярске начнут курсировать дачные автобусные маршруты.