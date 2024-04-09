Как отдохнем на майские? Во сколько обойдется отдых на российской Балтике

«В таких случаях потребитель вправе требовать либо перенос тура на другое время, либо возврат денег без уплаты каких-либо штрафных санкций. Если вы заключили договор с агентом, в первую очередь стоить обратиться к нему. Однако ответственность за неисполнение услуги лежит все же на туроператоре. Если туроператор не ответит вам на претензию в течение 10 дней с момента ее получения, то необходимо обращаться в суд. Управление готово оказать помощь потребителям, чьи права нарушены, судебную защиту. Можно обратиться в общественную приемную управления по адресу ул. Иванникова, 5, где вас проконсультируют, либо помогут составить претензию или исковое заявление», — сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Юлия Колесникова.