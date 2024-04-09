Как отдохнем на майские? Во сколько обойдется отдых на российской Балтике

В принципе, в этом уже нет практически ничего необычного, кроме того, что с каждым годом поток становится всё больше. Гостей янтарного края не отпугивают ни высокие цены, ни многолюдность, ни возможные капризы погоды.
Ждем туристов в мае.
Туристы, прилетающие на несколько дней каникул, предпочитают быстрые авиаперелеты, нежели сутки трястись в поезде. Даже растущие авиатарифы пока не являются сдерживающим фактором. Ранее на калининградском направлении действовали субсидированные тарифы на авиаперелеты для некоторых категорий граждан. К ним относились молодежь до 23 лет, пенсионеры. Теперь власти намерены изменить порядок субсидирования, сделав его доступным в первую очередь жителям Калининградской области. В итоге, на переходный период убрали вообще все субсидии. И это может сказаться на туристической привлекательности области.
Конкуренцию официальным отелям составляют многочисленные предложения о сдаче жилья посуточно. В прибрежных городах очень много так называемых инвестиционных апартаментов, владельцы которых массово скупали небольшие студии под сдачу туристам. В результате сейчас на майские праздники в очень популярном Зеленоградске можно найти апартаменты по стоимости от 2200 рублей, что значительно ниже стоимости размещения в отелях. Стоимость в отелях на побережье начинается примерно от 8500 в сутки.
«В среднем глубина бронирования на первую часть майских праздников уже порядка 90 процентов, — рассказала управляющая гостевым комплексом “Усадьба” Наталья Линькова. — Далее гости пока не очень активны. Хотя объем броней на летний период начинает набирать обороты».
Как говорят калининградские власти, «мы не стремимся к большому количеству туристов, мы стремимся, чтобы те туристы, которые к нам приезжают, тратили больше денег». Ранее на выставке «Интурмаркет» губернатор области назвал Калининградскую область «территорией элегантных наслаждений».
«В Калининграде стильный отдых вышел на первый план, его больше всего заметно. Бюджетный отдых тоже есть. Цены на туры в Калининград стартуют примерно от 40 тысяч, это без билетов. Как правило, это цена в межсезонье и если не сильно шиковать. Например, можно пользоваться бесплатными возможностями. Так, каждую среду все региональные музеи можно посещать бесплатно, предварительно зарегистрировавшись», — рассказал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.
В 2023 году в Калининградской области ждали около 2 млн, приехало 2 млн 33 тысячи. И, по мнению Ермака, при таком росте буквально в ближайшие несколько лет сдерживающим фактором для развития туризма станет емкости калининградского аэропорта. Без потери уровня сервиса он может принимать максимум до 5 млн пассажиров (по итогам 2023 г. пассажиропоток аэропорта «Храброво» впервые в истории достиг 4 300 625 человек). Поэтому нужно думать о расширении аэропорта.
Говоря о самых популярных направлениях отдыха, по-прежнему в топе приморские города — Зеленоградск и Светлогорск. При этом, сохраняются тенденции к усилению вектора развития и на восток области.
«Если раньше был акцент на сохранение восточно-прусского наследия, то сейчас вектор поменялся, усилилась ориентация на природу, здоровый образ жизни, стало больше акцентов на историю, связанную с пребыванием русских людей на этой земле, — говорит руководитель социологической группы “Полстер” Людмила Себровская. — Интересно не только море. Людям хочется тишины, покоя, и тем, кто живет в Зеленоградске или Светлогорске, с удовольствием стали уезжать на выходные в тихие места типа Краснолесья».
Пожариться на солнышке.
Довольно часто калининградцы жалуются на то, что отдых у своего собственного моря им не по карману. Ну, а счастливчики ищут возможности улететь к жаркому солнышку хотя бы на несколько дней.
«С 7 апреля началась полетная программа из Калининграда в Египет. Рейсы выполняет египетская авиакомпания, которая летит по европейскому воздушному пространству. Поэтому рейсы до Шарм-эль-Шейха будет занимать менее пяти часов. Туры в Египет бьют рекорды по востребованности. Базовый уровень начинается от 130 тысяч за отдых на неделю для двоих. Что касаемо Турции, то пока нет четкого понимания ситуации. Сначала якобы ввели санкции и отменили прямые вылеты из Калининграда, потом официального санкции не подтвердили, но продажи туров в Турцию пока остановили. Вероятнее всего, будет замена авиакомпании», — рассказала директор туристического агентства «Дольче Вита» Елена Куликова.
Вылеты будут либо в обход стран ЕС, что удлинит путь с трех часов о шести, а стоимость билетов — примерно в два раза, либо все-таки найдется другая турецкая авиакомпания, которая сможет летать напрямую. Пока шло бронирование Турции на весну, можно было уложиться и в 100 тысяч за отдых на двоих на неделю.
В основном туристы не торопятся сдавать уже купленные путевки и ждут разрешения проблемы. Но для тех, кто все-таки решил не рисковать и вернуть стоимость тура, в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как это правильно сделать.
«В таких случаях потребитель вправе требовать либо перенос тура на другое время, либо возврат денег без уплаты каких-либо штрафных санкций. Если вы заключили договор с агентом, в первую очередь стоить обратиться к нему. Однако ответственность за неисполнение услуги лежит все же на туроператоре. Если туроператор не ответит вам на претензию в течение 10 дней с момента ее получения, то необходимо обращаться в суд. Управление готово оказать помощь потребителям, чьи права нарушены, судебную защиту. Можно обратиться в общественную приемную управления по адресу ул. Иванникова, 5, где вас проконсультируют, либо помогут составить претензию или исковое заявление», — сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Юлия Колесникова.