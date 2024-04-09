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Волгоградских пенсионеров стали обманывать лжеспециалисты Соцфонда

Волгоградское ОСФР просит быть осторожными и не попадаться на уловки аферистов.

Источник: Волгоградская правда

Иногда лжеспециалисты предлагают прибавку к пенсии, помощь с оформлением документов или перерасчетом выплат. В иных случаях аферисты говорят о необходимости сверки данных для начисления пособий, прося сообщить номер банковской карты, пин-код или пароль от личного кабинета. Ни в коем случае не следует называть свои паспортные данные мошенникам.

Кроме того, иногда «специалисты» Социального фонда могут приходить прямо к волгоградцам домой с предложениями услуг по различным вопросам. Однако настоящие сотрудники оказывают услуги только в клиентских службах и совершенно бесплатно.

Также не следует доверять сообщениям в интернете о якобы массовых выплатах пенсионерам. Переход по указанным ссылкам оборачивается диалогом с аферистом и потерей средств.