Волгоградских пенсионеров стали обманывать лжеспециалисты Соцфонда

Иногда лжеспециалисты предлагают прибавку к пенсии, помощь с оформлением документов или перерасчетом выплат. В иных случаях аферисты говорят о необходимости сверки данных для начисления пособий, прося сообщить номер банковской карты, пин-код или пароль от личного кабинета. Ни в коем случае не следует называть свои паспортные данные мошенникам.