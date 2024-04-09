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В Ленинском районе Волгоградской области жителей поили технической водой

Решением суда на орган местного самоуправления Ленинского района возложена обязанность организовать населению централизованное питьевое водоснабжение.

Источник: Волгоградская правда

И. о. главного санврача в Волжском, Среднеахтубинском, Ленинском, Быковском, Николаевском районах области обратился в суд с иском к администрации Ленинского муниципального района о понуждении устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Он указал, что была проведена проверка организации питьевого водоснабжения в населенных пунктах Ленинского района. Установлено, что центральная система водоснабжения имеет статус «техническая».

Организация водоснабжения питьевой водой проходит путем доочистки воды с ее реализацией населению в розлив платно. Подвоз воды не был организован, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Решением суда на районную администрацию была возложена обязанность провести мероприятия для организации в поселках, хуторах и селах централизованного водоснабжения для подачи населению качественной питьевой воды.

Ответчик обжаловал судебное решение первой инстанции, однако облсуд оставил его без изменения.

Решение суда уже вступило в законную силу.

ЖКХ