В Ленинском районе Волгоградской области жителей поили технической водой

И. о. главного санврача в Волжском, Среднеахтубинском, Ленинском, Быковском, Николаевском районах области обратился в суд с иском к администрации Ленинского муниципального района о понуждении устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Он указал, что была проведена проверка организации питьевого водоснабжения в населенных пунктах Ленинского района. Установлено, что центральная система водоснабжения имеет статус «техническая».
Организация водоснабжения питьевой водой проходит путем доочистки воды с ее реализацией населению в розлив платно. Подвоз воды не был организован, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Решением суда на районную администрацию была возложена обязанность провести мероприятия для организации в поселках, хуторах и селах централизованного водоснабжения для подачи населению качественной питьевой воды.
Ответчик обжаловал судебное решение первой инстанции, однако облсуд оставил его без изменения.
Решение суда уже вступило в законную силу.