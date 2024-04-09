Четыре новых электросудна выйдут на регулярные речные маршруты

«Планируем, что новые электросуда уже в этом году пополнят флот и начнут перевозить пассажиров. Всего в рамках проекта предусмотрено 21 судно. Также в этом году собираемся продлить первый маршрут до причала Парк Фили и открыть новые причалы-остановки на обоих маршрутах. Продолжаем развивать лучший в мире экологичный речной транспорт по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.
Электросуда «Каменка» и «Пахра» сейчас достраивают на верфи под Санкт-Петербургом, до конца весны их доставят на сухогрузе в Москву. Суда «Кузнецовка» и «Люблинка» находятся в столице, на них ведутся пусконаладочные работы. Финальным этапом для всего транспорта станут швартовые и ходовые испытания, после чего суда получат все необходимые разрешительные документы.
Сегодня в городе работают два регулярных речных маршрута: Киевский — Сердце Столицы и ЗИЛ — Печатники. Первый открыли в июне прошлого года, его длина — 6,5 километра. Второй маршрут появился в конце сентября 2023-го. Его протяженность — более девяти километров.