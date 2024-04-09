Четыре новых электросудна выйдут на регулярные речные маршруты

«Планируем, что новые электросуда уже в этом году пополнят флот и начнут перевозить пассажиров. Всего в рамках проекта предусмотрено 21 судно. Также в этом году собираемся продлить первый маршрут до причала Парк Фили и открыть новые причалы-остановки на обоих маршрутах. Продолжаем развивать лучший в мире экологичный речной транспорт по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.