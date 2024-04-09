В красноярской школе № 149 готовится к открытию новый модульный спортзал

«В прошлом году по поручению губернатора Михаила Котюкова на стадионе “Ротор” завершили строительство тёплых раздевалок для юных футболистов. В этом году приступим к возведению футбольного манежа. Работу по созданию в Красноярске объектов и территорий для занятий спортом будем продолжать», — рассказал Владислав Логинов.