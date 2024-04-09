В красноярской школе № 149 готовится к открытию новый модульный спортзал

В Красноярске завершились работы по возведению модульного спортзала для школы на Взлетке.
В школе № 149 с инспекцией побывал глава города Владислав Логинов. Ему доложили, что подрядчику осталось подключить объект к инженерным коммуникациям и привести в порядок прилегающую территорию. Тренировки в новом спортзале начнутся 1 сентября.
«Одноэтажный спортзал смонтирован на железобетонном основании, наружные стены выполнены из утеплённых сэндвич-панелей. Для юных спортсменов и тренеров оборудованы раздевалки с душевыми и туалетами, комната для хранения спортинвентаря и комната охраны. Помещения адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал глава города.
Он отметил, что создание инфраструктуры для занятий физкультурой, в том числе на пришкольных территориях, — одна из приоритетных задач, поставленных президентом РФ. В 2024 году мэрия планирует модернизировать 44 спортивные площадки, 8 из них будут построены «с нуля».
«В прошлом году по поручению губернатора Михаила Котюкова на стадионе “Ротор” завершили строительство тёплых раздевалок для юных футболистов. В этом году приступим к возведению футбольного манежа. Работу по созданию в Красноярске объектов и территорий для занятий спортом будем продолжать», — рассказал Владислав Логинов.