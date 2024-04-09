В Ростове первый этап Западной хорды сдадут до конца сентября

В Ростове к конце сентября 2024 года достроят первые 4,75 км Западной хорды. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. В штабе строительства Западной хорды 8 апреля провели совещания по вопросу переустройства ВЛ 110 кВ. В итоге приняли решение о переключении линии ВЛ 110 кВ в период с 17 по 24 апреля. В настоящее время строители возводят две эстакады через железнодорожные пути и три путепровода, а также делают ливневки. Сдать первый этап Западной хорды планируют к концу сентября текущего года. «Новая дорога позволит не только убрать транзитный грузовой поток с улиц Ростова-на-Дону, но и создаст условия для транспортного сообщения с новыми субъектами страны. Проект включит в себя четыре транспортные развязки и пять путепроводов. Общая длина хорды составит 12,25 км, закончить работы планируется в 2025 году», — заявил замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Второй этап строительства Западной хорды предполагает возведение 7,5 км дороги. Общая протяженность хорды составит 12,25 км. Полностью сдать новую дорогу планируют до конца 2025 года.