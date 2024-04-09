В Приморье строят и обновляют сразу 10 мостов

В Приморье работы по реконструкции и капитальному ремонту мостов вступили в активную фазу. Сейчас рабочие трудятся на 10 объектах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что одним из ключевых объектов является мост через реку Кривую Падь в Партизанском округе, где уже начат монтаж балок пролетного строения. Он располагается между селами Новицкое и Николаевка на 34-м километре трассы Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово. На этом участке уже смонтированы ригели и шкафная стенка, плиты.
Помимо этого, продолжаются работы на нескольких других мостах региона, включая реконструкцию моста через реку Суходол на автодороге Артем — Находка — порт Восточный. Здесь специалисты обустроили объездную дорогу и временный мост на ней, а также установили буронабивные столбы будущего моста. Кроме того, работы идут и на переправе через реку Илистую. Сдать объект в эксплуатацию планируется в нынешнем году.
Отмечается также, что ведется строительство и ремонт мостов через реки Астраханку, Золотую, а также путепроводы в различных районах Приморья.