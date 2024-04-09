В Приморье в июне состоится необычный трейловый полумарафон

Преодолеть сложный, но невероятно красивый маршрут могут как любители, так и профессиональные спортсмены. Бегунам будут доступны дистанции 3, 5, 10 и 22 км. Общий набор высоты составит 900 метров. Также добавляется новая дистанция 15 км и меняется маршрут на 22 км — что будет изюминкой этого года. Маршрут забега будет проходить на юго-западе Приморья, на одном из самых красивых туристических маршрутов Приморского края — «Семиверстка», который отличается живописными видами на Амурский залив и на мосты Владивостока. Это зона хозяйственного назначения, в связи с чем ключевые места обитания обитателей парка не будут потревожены.