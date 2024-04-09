День космонавтики 2024 в Перми: какого числа и какие мероприятия пройдут в городе

12 апреля отмечается Международный день космонавтики. В 2024 году исполнится 63 года со дня первого полета человека в космос, который весной 1961 года совершил Юрий Гагарин на корабле-спутнике «Восток-1».
В Перми запланировано несколько мероприятий, посвященных празднованию Дня космонавтики и 90-летия со дня рождения первого космонавта планеты — Юрия Гагарина. Рассказываем, как в 2024 году в Перми отметят День космонавтики и какие мероприятия пройдут в эту праздничную дату.
Пермский планетарий.
Центральной площадкой празднования Дня космонавтики 12 апреля в 2024 году станет Пермский планетарий. В 12.45 на видовой площадке планетария пройдет запуск моделей ракет, которые сделали на занятиях по моделированию учащиеся детско-юношеского центра «Рифей». Мероприятие бесплатное. Принять участие в игровой программе может любой желающий. А в 13.00 часов состоится наблюдение в телескоп (6+).
Кроме того, в 19.00 начнется полнокупольная программа «Далекие миры. Другая жизнь?» (12+). Ознакомиться более детально с предстоящими событиями можно на сайте Пермского планетария.
Где: бульвар Гагарина, 27а.
Выставки и фестиваль популярного кино.
12 апреля в Перми откроется выставка-конкурс детских творческих работ «Взгляд в космос» (6+). Она будет работать в детской художественной школе имени Е. Н. Широкова (ул. Кавалерийская, 3а).
В период с 12 по 18 апреля в Перми также пройдет Международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC (12+). Его главной площадкой станет кинотеатр «Кристалл» на Комсомольском проспекте, 53.
На протяжении всего фестиваля пермяки смогут посетить фотовыставку «Мой Пермский край», открыточную акцию от Почты России, выставку «Гагарин — первопроходец Вселенной».
В субботу, 13 апреля, в мастерской Исторического парка «Россия — моя история» запланирован тематический мастер-класс «Космический граттаж» (6+). Граттаж — это способ создания рисунка путем процарапывания пером бумаги или картона, залитых краской.
Начало в 15.00. Все материалы предоставляет парк. Количество мест ограничено. Стоимость билета для всех категорий граждан — от 300 рублей. Мастер-класс состоится в здании Речного вокзала на улице Монастырской, 2, к.1. Все подробности можно уточнить на сайте Исторического парка «Россия — моя история».
Кроме того, с конца марта во всех муниципальных библиотеках Перми проходит видеоакция #ЧитайСоМнойПермь. Посетители библиотек могут оставить свою видеорекомендацию к прочтению книг, связанных с космическими путешествиями реальных и фантастических героев. Лучшие видео войдут в единый сюжет. Его опубликуют в День космонавтики 12 апреля на официальных интернет-страницах библиотек.
Также тематические мероприятия и концерты, посвященные празднованию Дня космонавтики, запланированы в муниципальных дворцах культуры и центрах творчества во всех районах Перми.