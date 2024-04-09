День космонавтики 2024 в Перми: какого числа и какие мероприятия пройдут в городе

Кроме того, с конца марта во всех муниципальных библиотеках Перми проходит видеоакция #ЧитайСоМнойПермь. Посетители библиотек могут оставить свою видеорекомендацию к прочтению книг, связанных с космическими путешествиями реальных и фантастических героев. Лучшие видео войдут в единый сюжет. Его опубликуют в День космонавтики 12 апреля на официальных интернет-страницах библиотек.