В Законодательном Собрании края рассказали, как обезопасить себя от телефонных мошенников

«Финансовая грамотность населения должна быть улучшена. Мы не можем сдержать человека, который попал под воздействие мошенников. Иногда удивляемся, что люди, имеющие богатый жизненный опыт и высшее образование, под воздействием аферистов отдают им миллионы рублей добровольно», — рассказал председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан, депутат Законодательного Собрания Красноярского края Владимир Чащин.