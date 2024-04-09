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В Законодательном Собрании края рассказали, как обезопасить себя от телефонных мошенников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцы попадают на уловки телефонных мошенников и отдают им миллионы рублей. Краевые парламентарии считают, что необходимо повышать финансовую грамотность населения.

Источник: Заксобрание Красноярского края

Только за прошедшую неделю жертвами телефонных мошенников стали 170 жителей Красноярского края, которые потеряли почти 58 млн рублей. Аферисты пускают в дело весь свой арсенал схем, используя психологические приемы, порой даже вводя красноярцев в гипнотическое состояние.

«Финансовая грамотность населения должна быть улучшена. Мы не можем сдержать человека, который попал под воздействие мошенников. Иногда удивляемся, что люди, имеющие богатый жизненный опыт и высшее образование, под воздействием аферистов отдают им миллионы рублей добровольно», — рассказал председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан, депутат Законодательного Собрания Красноярского края Владимир Чащин.

Владимир Чащин призывает жителей региона не отвечать на звонки с неизвестных номеров, чтобы не попадать в зону риска. И нужно повышать финансовую грамотность населения.

«Есть программа “Повышение финансовой грамотности населения Красноярского края”. Она прошла пятилетнюю историю. Сейчас разработаны программы до 2030 года, которые охватывают финансовую грамотность. Мы постараемся некоторые ее положения скорректировать в сторону финансовой защиты жителей региона», — отметил парламентарий.