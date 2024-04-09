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В Калининграде завершается отопительный сезон

Отопление полностью отключат к 10 апреля.

Источник: Новый Калининград

Власти Калининграда приняли решение о завершении отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«С 10 апреля 2024 года в Калининграде завершается отопительный сезон. С сегодняшнего дня МП “Калининградтеплосеть” начнет остановку работы котельных и завершит подачу теплоснабжения в дома калининградцев и объекты социальной сферы. При отключении отопления в жилых домах по техническим причинам возможны сбои в подаче горячей воды. Восстановление подачи воды будет производиться в рабочем режиме управляющими компаниями», — уточнили в горадмиинстрации.

ЖКХ