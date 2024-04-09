«С 10 апреля 2024 года в Калининграде завершается отопительный сезон. С сегодняшнего дня МП “Калининградтеплосеть” начнет остановку работы котельных и завершит подачу теплоснабжения в дома калининградцев и объекты социальной сферы. При отключении отопления в жилых домах по техническим причинам возможны сбои в подаче горячей воды. Восстановление подачи воды будет производиться в рабочем режиме управляющими компаниями», — уточнили в горадмиинстрации.