Кикшеринги создадут «черный список» нарушителей ПДД в Петербурге

Кикшеринги создадут «черный список» нарушителей правил дорожного движения. Об этом SPB.KP.RU сообщили в городском комитете по транспорту.
— Операторы «большой тройки» продолжают работать над созданием единого «черного списка», который не позволит пользователям заблокированных аккаунтов избежать наказания путем регистрации в сервисе другого оператора, — отметили чиновники.
Кроме того, сервисы и регуляторы также обсуждают создание единой базы нарушителей. В перспективе блокировка в одном таком сервисе может означать блокировку во всех остальных.
К слову, сегодня кикшеринг Whoosh запустил в Петербурге технологию Антитандем. Она позволяет определять число людей на одном электросамокате. Если на мобильном транспорте едет два и более пользователя, то электросамокат сигнализирует и отправляет «пуш» в приложение. Новинка направлена на борьбу опасных поездок вдвоем на одном «железном» коне, поскольку такие эпизоды нередко приводят к негативным последствиям на городских дорогах.