Кикшеринги создадут «черный список» нарушителей ПДД в Петербурге

К слову, сегодня кикшеринг Whoosh запустил в Петербурге технологию Антитандем. Она позволяет определять число людей на одном электросамокате. Если на мобильном транспорте едет два и более пользователя, то электросамокат сигнализирует и отправляет «пуш» в приложение. Новинка направлена на борьбу опасных поездок вдвоем на одном «железном» коне, поскольку такие эпизоды нередко приводят к негативным последствиям на городских дорогах.