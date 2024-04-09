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Кикшеринги создадут «черный список» нарушителей ПДД в Петербурге

За электросамокатчиками, нарушающих правила дорожного движения, начнут следить более пристально.

Источник: Комсомольская правда

Кикшеринги создадут «черный список» нарушителей правил дорожного движения. Об этом SPB.KP.RU сообщили в городском комитете по транспорту.

— Операторы «большой тройки» продолжают работать над созданием единого «черного списка», который не позволит пользователям заблокированных аккаунтов избежать наказания путем регистрации в сервисе другого оператора, — отметили чиновники.

Кроме того, сервисы и регуляторы также обсуждают создание единой базы нарушителей. В перспективе блокировка в одном таком сервисе может означать блокировку во всех остальных.

К слову, сегодня кикшеринг Whoosh запустил в Петербурге технологию Антитандем. Она позволяет определять число людей на одном электросамокате. Если на мобильном транспорте едет два и более пользователя, то электросамокат сигнализирует и отправляет «пуш» в приложение. Новинка направлена на борьбу опасных поездок вдвоем на одном «железном» коне, поскольку такие эпизоды нередко приводят к негативным последствиям на городских дорогах.

ГИБДД