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В Омской области неожиданно изменилась ситуация с коронавирусом

Во вторник, 9 апреля 2024 года, федеральный оперштаб огласил данные по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ.

Источник: РИА "Новости"

В Омской области, по мнению автора, ситуация с коронавирусом изменилась неожиданно. Так, по информации федерального оперштаба, с 1 по 7 апреля 2024 года в Омской области выявлено 156 новых случаев COVID-19.

Отметим, что неделей ранее оперштаб заявлял о 216 эпизодах коронавируса в Омской области.

Таким образом, Омская область вышла из числа регионов СФО, где заболеваемость выше остальных.

Напомним, что до 31 мая 2024 года в Омской области объявлен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.

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