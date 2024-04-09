В Омской области неожиданно изменилась ситуация с коронавирусом

В Омской области, по мнению автора, ситуация с коронавирусом изменилась неожиданно. Так, по информации федерального оперштаба, с 1 по 7 апреля 2024 года в Омской области выявлено 156 новых случаев COVID-19.
Отметим, что неделей ранее оперштаб заявлял о 216 эпизодах коронавируса в Омской области.
Таким образом, Омская область вышла из числа регионов СФО, где заболеваемость выше остальных.
Напомним, что до 31 мая 2024 года в Омской области объявлен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.