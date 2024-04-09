В Красноярске 12 апреля на Троицком кладбище проведут субботник

В Красноярске 12 апреля пройдёт субботник на старейшем кладбище Красноярска — Троицком. Все желающие могут присоединиться к уборке погоста.
В мероприятии примут участие волонтёры, представители органов власти и организаций. Субботник стартует в 10 утра. Для участия нужно зарегистрироваться.
Напомним, что общегородской субботник в этой весной пройдёт 20 апреля.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске стартовал двухмесячник по благоустройству. Городские участки очистят от скопившегося зиму мусора, а также проведут ремонт некоторых объектов.