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В Красноярске 12 апреля на Троицком кладбище проведут субботник

Присоединиться могут все желающие.

В Красноярске 12 апреля пройдёт субботник на старейшем кладбище Красноярска — Троицком. Все желающие могут присоединиться к уборке погоста.

В мероприятии примут участие волонтёры, представители органов власти и организаций. Субботник стартует в 10 утра. Для участия нужно зарегистрироваться.

Напомним, что общегородской субботник в этой весной пройдёт 20 апреля.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске стартовал двухмесячник по благоустройству. Городские участки очистят от скопившегося зиму мусора, а также проведут ремонт некоторых объектов.

ЖКХ