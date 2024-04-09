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Главную улицу поселка Листвянка отремонтируют в этом году

Это самое популярное место прогулок у гостей озера Байкал.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

На центральной улице поселка Листвянка — улице Горького — заменят дорожное покрытие, сделают тротуары и освещение. Всего отремонтируют более семи километров дороги. Об этом рассказали в правительстве региона.

— Работы начнут от посёлка Никола. Там заменят асфальтобетонное покрытие. Важной частью станет монтаж освещения дороги. Для этого приобретут и установят около 300 фонарей, — рассказал заместитель Губернатора Иркутской области Андрей Бунев.

Благоустройство поселка продолжается. В прошлом году на главной улице Листвянки отремонтировали десять километров дороги, и четыре моста, которые находятся на этом участке.

ЖКХ