Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге приостановлена деятельность ДК «Химмаш»

Судебные приставы закрыли ДК «Химмаш» в Екатеринбурге на 30 суток.

Источник: ГУФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге приостановлена деятельность дворца культуры «Химмаш». Судебные приставы закрыли ДК на 30 суток. Причиной тому стало нарушение пожарной безопасности. Об этом сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

— Судебным приставом-исполнителем незамедлительно возбуждено исполнительное производство и совершен выезд по месту нахождения должника. Должнику вручено требование о немедленном приостановлении эксплуатации помещений до полного устранения нарушений требований пожарной безопасности, — рассказали в ГУФССП.

Входные двери ДК «Химмаш» опечатаны. Сделано это в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей.

Должник уведомлен о том, что в случае неисполнения решения суда, будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора и может наступить ответственность за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.