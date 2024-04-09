В Екатеринбурге приостановлена деятельность ДК «Химмаш»

В Екатеринбурге приостановлена деятельность дворца культуры «Химмаш». Судебные приставы закрыли ДК на 30 суток. Причиной тому стало нарушение пожарной безопасности. Об этом сообщили в ГУФССП по Свердловской области.
— Судебным приставом-исполнителем незамедлительно возбуждено исполнительное производство и совершен выезд по месту нахождения должника. Должнику вручено требование о немедленном приостановлении эксплуатации помещений до полного устранения нарушений требований пожарной безопасности, — рассказали в ГУФССП.
Входные двери ДК «Химмаш» опечатаны. Сделано это в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей.
Должник уведомлен о том, что в случае неисполнения решения суда, будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора и может наступить ответственность за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.