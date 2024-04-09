«Сказал, что любит длительные прогулки по лесу, а ночевал в охотничьих избах»: под Красноярском пропавший почти две недели назад мужчина сам вернулся домой

Почти две недели он бродил по сибирской тайге. Ночевал мужчина, по его словам, в четырех охотничьих избах, которые встречались по дороге. Турист даже смог рассказать про свой маршрут: сначала вышел на Байкальскую тропу, что на окраине города, затем дошел до ЛЭП, после отправился к реке Большая Тель, потом повернул в сторону и через несколько километров обнаружил лесопилку — от города он отошел примерно на 15−20 километров.