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«Сказал, что любит длительные прогулки по лесу, а ночевал в охотничьих избах»: под Красноярском пропавший почти две недели назад мужчина сам вернулся домой

Пропавший две недели назад житель Железногорска самостоятельно вернулся домой.

Источник: Комсомольская правда

Утром 9 апреля таинственно пропавший почти две недели назад 39-летний житель Железногорска самостоятельно вернулся домой. Что с ним происходило все это время? Где он был? Неужели мужчину кто-то похитил? На самом деле все оказалось куда прозаичнее — горожанину просто захотелось погулять по тайге.

История такая: 28 марта в дежурную часть Железногорска с заявлением о пропаже сына обратилась пожилая женщина. Поиском занялась полиция Красноярского края, в том числе сотрудники кинологической службы и специалисты по поиску людей с помощью беспилотника, а также волонтеры поисково-спасательной группы «Сибирь». Сотрудники МВД организовали масштабные поиски пропавшего без вести, однако железногорец будто сквозь землю провалился.

Волонтеры начали распространять ориентировки в социальных сетях, к поиску стали присоединяться новые люди. Но их помощь на этот раз не потребовалась. Сегодня мужчина вернулся домой… сам и целехонький.

Сотрудникам уголовного розыска железногорец рассказал, что в конце марта решил отправиться на прогулку, тепло оделся, набрал продуктов, а сотовый телефон оставил дома. Почему мужчина решил не предупреждать родственников и друзей о своих планах — не уточняется.

Почти две недели он бродил по сибирской тайге. Ночевал мужчина, по его словам, в четырех охотничьих избах, которые встречались по дороге. Турист даже смог рассказать про свой маршрут: сначала вышел на Байкальскую тропу, что на окраине города, затем дошел до ЛЭП, после отправился к реке Большая Тель, потом повернул в сторону и через несколько километров обнаружил лесопилку — от города он отошел примерно на 15−20 километров.

Прогулка закончилась в районе КПП-3 — там горожанин вышел из леса и добрался до своей квартиры. Большое путешествие обошлось без происшествий — ничего плохого с ним за это время не случилось. Полицейские провели с мужчиной профилактическую беседу. Руководство МВД по Железногорску поблагодарило волонтеров, журналистов, администраторов групп в соцсетях и коллег из краевой полиции за оказанную помощь. Родные мужчины также очень благодарны тем, кто не остался в стороне.