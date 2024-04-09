23 иностранца выдворили судебные приставы Хабаровского края и ЕАО

— За нарушение правил въезда и режима пребывания в России суд привлек иностранцев к административной ответственности. Своего выдворения мигранты из Узбекистана ожидали в специальном учреждении для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации, — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.