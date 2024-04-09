23 иностранца выдворили судебные приставы Хабаровского края и ЕАО

Судебные приставы выдворили иностранцев, находившихся нелегально на территории Хабаровского края и ЕАО. Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в России. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов осуществили административное выдворение 23 граждан Узбекистана. У каждого из них закончился срок пребывания в России, однако добровольно возвращаться на родину они не спешили.
— За нарушение правил въезда и режима пребывания в России суд привлек иностранцев к административной ответственности. Своего выдворения мигранты из Узбекистана ожидали в специальном учреждении для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации, — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Исполняя судебное решение, сотрудники органов принудительного исполнения оформили все необходимые документы и препроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу. Теперь для них въезд в Россию закрыт на пять лет.