Составлен цифровой портрет туриста-горнолыжника Сибири

Развитие горнолыжной инфраструктуры в регионах Сибири помогает местным жителям, не выезжая далеко, оттачивать мастерство скоростных спусков, а любителям зимнего катания из западных областей познакомиться с уникальной зимней природой востока страны. К началу сезона инженеры расширили зону покрытия 4G на территории загородного комплекса «Гладенькая» в Хакасии, а также запустили новую базовую станцию в Шерегеше, что позволило обеспечить для пользователей более стабильное LTE-соединение и улучшенное покрытие сети.
Из сибиряков самыми страстными любителями кататься на лыжах или сноуборде стали новосибирцы — их больше всего в числе туристов, приезжающих в Хакасию, Кемеровскую область и на Алтай. Среди других регионов трассы сибирских курортов покоряли жители Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Тюменской областей. А вот красноярские склоны облюбовали не только жители европейской части России, но и Дальнего Востока — Забайкальского края и Якутии.
Кроме россиян горнолыжные курорты Сибири активно посещают и иностранцы. Например, Манжерок и Шерегеш выбирают туристы из Казахстана, Таджикистана, Беларуси и Японии, Бобровый лог — граждане Дании и Китая, а на Гладенькой «засветились» жители Нидерландов и Швеции.
Горнолыжный курорт «Шерегеш» стал локацией, откуда пользователи наиболее активно делились фотографиями и видеороликами. Абоненты оператора отправили с этого курорта на 88% больше данных, чем годом ранее. Также заметный прирост трафика был зафиксирован на склонах курортов «Манжерок» в Республике Алтай (+173%) и «Гладенькая» в Хакасии (+107%). В красноярском фан-парке «Бобровый лог» туристы прокачали на 53% больше гигабайт, чем за аналогичный период прошлого года.
Устойчивая мобильная связь на горнолыжных курортах имеет большое значение для развития туризма и обеспечения безопасности отдыхающих. Специалисты оператора анализируют нагрузку и определяют места повышенного спроса на связь, полученные данные помогают оптимизировать работу оборудования, чтобы туристы могли наслаждаться комфортным общением.