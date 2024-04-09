Составлен цифровой портрет туриста-горнолыжника Сибири

Из сибиряков самыми страстными любителями кататься на лыжах или сноуборде стали новосибирцы — их больше всего в числе туристов, приезжающих в Хакасию, Кемеровскую область и на Алтай. Среди других регионов трассы сибирских курортов покоряли жители Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Тюменской областей. А вот красноярские склоны облюбовали не только жители европейской части России, но и Дальнего Востока — Забайкальского края и Якутии.