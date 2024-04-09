Больных диабетом обеспечили системами непрерывного мониторинга глюкозы в Хабаровском крае

По решению президента России в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом» на приобретение дорогостоящих систем региону на текущий год было выделено около 35 миллионов рублей из федерального бюджета, почти 9 миллионов рублей добавил региональный бюджет.
Денежная поддержка направлена на обеспечение системами НМГ детей в возрасте от 2 до 17 лет включительно. Постоянное измерение глюкозы необходимо для коррекции дозы вводимого инсулина.
В отличии от традиционных глюкометров с тест-полосками, системы НМГ используют подкожные сенсоры, работающие длительное время.
В настоящее время в регионе на диспансерном учете состоит 417 детей с сахарным диабетом I типа.
Всего в 2023—2024 годах Правительство России рассчитывает направить более 5,1 млрд рублей регионам на обеспечение портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы детей, больных сахарным диабетом I типа.