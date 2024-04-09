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Больных диабетом обеспечили системами непрерывного мониторинга глюкозы в Хабаровском крае

Обеспечили необходимыми аппаратами юных жителей региона, страдающие сахарным диабетом I типа.

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

По решению президента России в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом» на приобретение дорогостоящих систем региону на текущий год было выделено около 35 миллионов рублей из федерального бюджета, почти 9 миллионов рублей добавил региональный бюджет.

Денежная поддержка направлена на обеспечение системами НМГ детей в возрасте от 2 до 17 лет включительно. Постоянное измерение глюкозы необходимо для коррекции дозы вводимого инсулина.

В отличии от традиционных глюкометров с тест-полосками, системы НМГ используют подкожные сенсоры, работающие длительное время.

Данные приборы могут обеспечить круглосуточный контроль уровня глюкозы и помогает вовремя заметить изменения его показателя.

В настоящее время в регионе на диспансерном учете состоит 417 детей с сахарным диабетом I типа.

Всего в 2023—2024 годах Правительство России рассчитывает направить более 5,1 млрд рублей регионам на обеспечение портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы детей, больных сахарным диабетом I типа.

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