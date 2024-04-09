Первый старовер из США переехал в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 9 апр — РИА Новости. Фаддей Анфилофьефф стал первым старовером из США, переехавшим жить в Приморский край, где он планирует заниматься разведением скота, сообщает правительство региона.
«Во вторник, 9 апреля, в Приморье прибыл старовер из Орегона Фаддей Анфилофьефф. Мужчина — фермер со стажем и планирует разводить скот в регионе. Ближе к зиме сюда должна перебраться также его семья — жена и три сына», — говорится в сообщении.
По данным властей региона, это первый переехавший в Приморье старообрядец из США.
«Я давно уже готовился. Я ездил в 2016 году первый раз сюда, потом — в 2019. Немного страшно, язык разный, надо всё выучить снова. Сейчас я землю получу и начну строить сразу дом. Зимой я хочу семью сюда позвать», — приводятся слова Анфилофьеффа.
Власти отмечают, что в Приморье живёт 51 семья переселенцев из Южной Америки. Планируется, что в 2024 году сюда переедут ещё десять семей.
Для переезжающих сюда соотечественников предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках госпрограммы переселения, которые позволяют им быстро освоиться в регионе. Речь идёт о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.